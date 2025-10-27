Paura a scuola una donna si introduce nell' istituto durante le lezioni

Questa mattina una donna si è introdotta nella scuola De Amiciis-Baracca (lato Ravaschieri) durante le lezioni. È stata poi trovata nei bagni dai docenti e dal personale scolastico e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili per la sua presenza all'interno della scuola. Non sarebbe la prima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it