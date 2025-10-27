Paura a Milano picchiava senza motivo le donne incontrate per strada | fermato senegalese

Aggrediva senza alcuna ragione donne incontrate per strada, seminando il panico per le vie di Milano; dopo numerosi casi denunciati, il violento soggetto è stato finalmente fermato dalle forze dell'ordine. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, si tratta di un cittadino straniero con una lunga serie di precedenti alle spalle. A quanto pare la prima aggressione ai danni di una donna risale allo scorso 13 agosto. Successivamente gli episodi si sono ripetuti, fino all'ultima volta, avvenuta lo scorso 5 ottobre. Pare che in una determinata giornata si siano verificate ben quattro aggressioni ai danni di donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura a Milano, picchiava senza motivo le donne incontrate per strada: fermato senegalese

