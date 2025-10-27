Paura a Campobasso sasso contro autobus | parabrezza danneggiato nessun ferito

Un sasso ha colpito il parabrezza di un autobus. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Campobasso, all’uscita della galleria che si trova sotto la piscina comunale. Il masso potrebbe essere stato lanciato da qualcuno oppure potrebbe essere caduto accidentalmente dal costone. Su questo sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. L’autobus, che effettua il servizio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura a Campobasso, sasso contro autobus: parabrezza danneggiato, nessun ferito

