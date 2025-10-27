Paura a Buti | crollo parziale di una casa nessun ferito
BUTI – Questa mattina (27 ottobre) poco dopo le 6 del mattino i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in Via Martiri della Libertà, nel Comune di Buti, per un crollo parziale di un edificio adibito a civile abitazione. Il cedimento ha riguardato la copertura laterizia e la sottogronda della struttura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi. Sul posto è intervenuta anche l’ autoscala proveniente dalla sede centrale per facilitare le operazioni. L’intervento si è concentrato principalmente sulla stabilizzazione della struttura e sulla verifica della sicurezza dell’edificio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
