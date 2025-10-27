Paul Biya presidente del Camerun per l’ottavo mandato

Paul Biya è stato confermato presidente del Camerun per l’ ottavo mandato consecutivo. Il 92enne ha vinto le elezioni e prosegue in un percorso alla guida del Paese che lo vede in carica dal 1982. A confermare la sua vittoria è stato il Consiglio costituzionale del Camerun. Biya era già stato dato come vincitore dalla Commissione nazionale per il conteggio dei voti. Si trattava, però, di risultati provvisori. Camerun, proteste in tutto il Paese: quattro morti. Da questo primo annuncio sono scaturite proteste in tutto il Paese, organizzate dai sostenitori dell’oppositore del presidente, Issa Tchiroma Bakary. 🔗 Leggi su Lettera43.it

