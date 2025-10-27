Paul Biya presidente del Camerun per l’ottavo mandato
Paul Biya è stato confermato presidente del Camerun per l’ ottavo mandato consecutivo. Il 92enne ha vinto le elezioni e prosegue in un percorso alla guida del Paese che lo vede in carica dal 1982. A confermare la sua vittoria è stato il Consiglio costituzionale del Camerun. Biya era già stato dato come vincitore dalla Commissione nazionale per il conteggio dei voti. Si trattava, però, di risultati provvisori. Camerun, proteste in tutto il Paese: quattro morti. Da questo primo annuncio sono scaturite proteste in tutto il Paese, organizzate dai sostenitori dell’oppositore del presidente, Issa Tchiroma Bakary. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
In $Camerun ci sono stati almeno 4 morti nelle proteste in attesa del risultato del voto: il rischio di una guerra civile è alto, se Paul $Biya vincesse le $elezioni presidenziali falsate dai brogli elettorali. L'articolo di @AntonellaNapoli. - X Vai su X
Lunedì prossimo 27 ottobre sarà il giorno della verità in Camerun, in cui è prevista la diffusione dei risultati definitivi delle elezioni presidenziali. Tutto fa supporre l’ennesima vittoria schiacciante di Paul Biya, che a 92 anni si appresta a guidare il Paese per l’ott - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Camerun, Paul Biya confermato presidente: è l'ottavo mandato. Proteste e morti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Camerun, Paul Biya confermato presidente: è l'ottavo mandato. Secondo tg24.sky.it
Paul Biya, 92 anni, è stato rieletto presidente del Camerun - Il presidente camerunese Paul Biya, 92 anni, al potere dal 1982, è stato rieletto per un ottavo mandato con il 53,66 per cento dei voti, secondo i risultati ufficiali annunciati il 27 ottobre dal cons ... Come scrive internazionale.it
Biya rieletto presidente del Camerun a 92 anni, è l'ottavo mandato - Il presidente del Camerun, Paul Biya, 92 anni, è stato rieletto per un ottavo mandato con il 53,7% dei voti, secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio Costituzionale. msn.com scrive