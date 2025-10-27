Paul Biya 92 anni è stato rieletto presidente del Camerun

Il presidente camerunese Paul Biya, 92 anni, al potere dal 1982, è stato rieletto per un ottavo mandato con il 53,66 per cento dei voti, secondo i risultati ufficiali annunciati il 27 ottobre dal consiglio costituzionale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

paul biya 92 anniPaul Biya confermato presidente del Camerun - Ma l’ex ministro Tchiroma Bakary evoca brogli e dichiara di aver ottenuto quasi il 55% dei consensi ... rsi.ch scrive

