Tempo di lettura: 2 minuti È corsa contro il mare, contro la forza delle onde per strappare pezzi della struttura sportiva situata sul lungomare di Torrione dove, a cedere alla forza delle onde, è stato già un tratto della pista del Pattinodromo. L’area era già stata interdetta ad aprile scorso. Si tratta infatti della cronaca di un crollo annunciato, quello che si è verificato nel giornata di sabato quando prima un piccolo tratto del costone di contenimento e poi via via altri pezzi sono venuti giù. Le immagini realizzate questa mattina con il drone fotografano in tutta la sua grandezza il cedimento che si è verificato mettendo a rischio l’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pattinodromo, corsa contro il mare dopo il crollo