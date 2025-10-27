Pattinaggio di figura polemica alla Cup Of China Mostrato un oggetto inappropriato al Kiss&Cry

Sta diventando un caso extra-sportivo quanto successo in un segmento della Cup Of China, seconda tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico andata in scena lo scorso fine settimana in quel di Chongqing. In occasione del programma libero della danza sul ghiaccio ha infatti generato un piccolo terremoto un curioso avvenimento verificatosi subito dopo il programma che ha visto coinvolti i cinesi Ren Junfei-Xing Jianing, piazzatisi per la cronaca all’ottavo posto. Il fatto è tra i più particolari. Subito dopo la performance il binomio, come spesso capita con gli atleti di casa, ha raccolto dal ghiaccio alcuni gadget lanciati dal pubblico presente sugli spalti, compreso uno dalle dimensioni non poco importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

