Pattinaggio artistico | splendida Italia in Cina Grassl e Conti-Macii inseguono la finale e possono crescere ancora

Una bella Italia. Non c’è modo più facile per riassumere il buonissimo lavoro svolto dalla Nazionale azzurra alla Cup Of China 2025, seconda tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico andata in scena lo scorso fine settimana in quel di Chongqing. Nella fattispecie il ghiaccio asiatico ha consegnato al nostro team i primi due podi della competizione itinerante. Si tratta di due secondi posti, conquistati rispettivamente da Daniel Grassl in campo maschile e da Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie d’artistico. Entrambi sono logicamente lanciati verso le Finals, quest’anno pianificate a Nagoya, in Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

