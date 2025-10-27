patrizio travagli illumina il tornabuoni hotel

Firenze, 27 ottobre 2025 - Il fascino dell’arte contemporanea incontra quello dell’ospitalità nel cuore di Firenze. Nelle giornate di ieri e di oggi la Lucie-Mirror Room del Tornabuoni Hotel ha aperto le sue porte al pubblico per accogliere l’installazione site-specific di Patrizio Travagli, artista fiorentino tra le voci più originali della scena contemporanea. Un evento che ha proseguito il dialogo già avviato tra l’hotel di via de’ Tornabuoni e l’artista, confermando l’impegno della struttura nel fare dell’arte un linguaggio condiviso, vivo e accessibile. L’opera di Travagli, realizzata nel 2014 in vetro e acciaio su commissione di Massimiliano Mascia, ha dialogato con lo spazio, con l’architettura e con la luce, trasformando la stanza in un teatro di riflessi e percezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

