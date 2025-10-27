Paternò furto in un cantiere edile | denunciati dai Carabinieri un 26enne ed un 40enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono stati rintracciati dai Carabinieri, in una manciata di minuti, due paternesi che, dopo aver caricato su un furgone materiale edile rubato in un cantiere, si erano allontanati pensando di averla fatta franca. L’intervento, effettuato nel pomeriggio dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112, Numero Unico di Emergenza perché un passante aveva visto due uomini che, arrivati a bordo di un furgone, avevano caricato diverso materiale ferroso e legnoso sul cassone, per poi dileguarsi velocemente. La Centrale Operativa ha quindi “attivato” la gazzella sul territorio più vicina, che ha raggiunto il cantiere interessato, situato nel centro del paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, furto in un cantiere edile: denunciati dai Carabinieri un 26enne ed un 40enne

Argomenti simili trattati di recente

Attività di indagine dei carabinieri della Compagnia di Paternò, rispetto ad un furto messo a segno questa notte in una tabaccheria di piazza Indipendenza - facebook.com Vai su Facebook

Campagna, furto nel cantiere dell'Alta Velocità: rubati cavi di rame e materiale edile - I ladri l'altra notte hanno rubato cavi elettrici e materiale edile di ingente valore e poi sono riusciti a scomparire nel nulla prima che giungessero ... Scrive ilmattino.it

Maxi furto al cantiere edile: ritrovato il bottino - I carabinieri hanno denunciato due uomini per il furto messo a segno lo scorso 11 agosto ai danni di una impresa edile. Segnala ilrestodelcarlino.it

Presi dopo il furto di attrezzi in un cantiere edile - È accaduto lunedì sera, quando una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della ... Scrive ilrestodelcarlino.it