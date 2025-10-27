Patenti speciali bloccate svolta dalla ASL di Frosinone | nominato il nuovo responsabile e via libera alle pratiche in sospeso
Dopo mesi di blocco totale delle Commissioni Mediche Locali, arriva la svolta per centinaia di cittadini in attesa del rinnovo della patente speciale. L’ASL annuncia la nomina del nuovo responsabile e un protocollo temporaneo per completare le pratiche in sospeso.Un problema silenzioso ma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
Mobilità accessibile: nuove regole per la guida con disabilità. Con il nuovo Prontuario Adattamenti, ANGLAT e MIT semplificano le patenti speciali: più autonomia, meno burocrazia e tecnologie avanzate per valutazioni più eque. A Bologna, l’11 settem - facebook.com Vai su Facebook
Patente di guida a 17 anni, mezzi speciali e sanzioni: cosa cambia con le direttive Ue - X Vai su X