Passo falso a Bolzano Tc Padova sconfitta e scavalcata in classifica

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince Bolzano per 31 e per loro i play off sono garantiti. Meno per il Tc Padova, in quanto sono stati scavalcati dal Cagliari che vincendo con il risultato pieno al Parioli, ha garantito loro il secondo posto. L’ultima prova di appello sarà quella di Domenica prossima che vedrà il Tc Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

