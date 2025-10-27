Passo falso a Bolzano Tc Padova sconfitta e scavalcata in classifica
Vince Bolzano per 31 e per loro i play off sono garantiti. Meno per il Tc Padova, in quanto sono stati scavalcati dal Cagliari che vincendo con il risultato pieno al Parioli, ha garantito loro il secondo posto. L’ultima prova di appello sarà quella di Domenica prossima che vedrà il Tc Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
