' Passione vino' in programma un tributo ai produttori locali e alle tradizioni culinarie

C’è una ‘Passione Vino’ da tutelare e da difendere anche nel nostro territorio, un patrimonio di storia, di cultura e di valori, che s’identifica soprattutto attraverso i vini doc del Bosco Eliceo e per l’occasione pure un tributo ai viticoltori e produttori locali. Così Confagricoltura Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

