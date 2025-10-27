Passaro Cittadini in Movimento | Avellino le scosse di terremoto e il silenzio dei parlamentari

Mi dispiace doverlo dire, ma è sotto gli occhi di tutti: in questi anni molte famiglie dell’Irpinia hanno tentato, con sacrificio e speranza, di ripristinare i propri immobili ormai obsoleti usufruendo del Sisma Bonus. Una misura nata proprio in considerazione dell’alta pericolosità sismica che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Regionali, Mastella chiama Passaro. Il leader dei Cittadini in Movimento ci pensa https://corriereirpinia.it/regionali-mastella-chiama-passaro-il-leader-dei-cittadini-in-movimento-ci-pensa/ Vorrei fare i complimenti ad Antonio Picariello, giornalista qualificato e pr - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, appello di Passaro (Cittadini in Movimento) a militanti e dirigenti: “Ribellatevi, la vera destra non si vende” - “Ecco la mia destra, quella vera”: l’avvocato Massimo Passaro, portavoce de ‘I Cittadini in Movimento’ riflette sull’offerta politica che si propone in queste ore ... Si legge su corriereirpinia.it

Terremoto ad Avellino, Passaro: “La vera rivoluzione non è quella green, ma quella antisismica” - Le scosse di terremoto che hanno colpito Avellino e il suo Hinterland in questi ultimi due giorni, per fortuna in maniera lieve, sollecitano preoccupazioni e domande: “Siamo al sicuro? Da corriereirpinia.it