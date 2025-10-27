Passa a TIM da iliad e risparmia | 300 GB e tutto illimitato a meno di 10€

Passa a TIM da iliad e risparmia sui costi di attivazione e sul costo mensile con la tariffa dedicata operator attack destinata anche ai clienti di operatori virtuali esclusi quelli operanti su rete TIM e provenienti da Fastweb. Al costo mensile di 9,99€, chi effettua la portabilità del numero riceve chiamate senza limiti, 200 SMS e 300 GB di dati in 5G. Una tariffa low cost ricca che permette di navigare anche in Europa e in grado di sorprendere se hai (o attivi) TIM anche sul fisso di casa. Attiva Tim Power Special Passa a TIM Power Iron con 300 GB: cosa include. Passa a Tim Power Iron da iliad e virtuali per ottenere un bundle di dati in 5G e minuti senza limiti azzerando i costi di attivazione e con il primo mese a zero euro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Passa a TIM da iliad e risparmia: 300 GB e tutto illimitato a meno di 10€

Contenuti che potrebbero interessarti

iliad. . Passa a iliad: Attiva la tua SIM online e ricevila a casa - facebook.com Vai su Facebook

Passa a Iliad con l'offerta di ottobre 2025: tanti Giga e prezzo per sempre - Con la nuova offerta Iliad è possibile accedere a una promo davvero vantaggiosa, con tanti Giga per navigare e un costo fisso per sempre. Lo riporta telefonino.net

Tim: Iliad, colloqui per integrazione interrotti e non riprenderanno (RCO) - Il gruppo francese di telecomunicazioni Iliad ha dichiarato di aver interrotto le trattative per una fusione con l'operatore italiano Telecom Italia (Tim) e ... Riporta ilsole24ore.com

Iliad, niente accordo con Tim: archiviato il progetto di fusione - Iliad non smette di guardare alle opportunità di un consolidamento nel mercato delle telecomunicazioni, ma non più in Italia. Lo riporta tg24.sky.it