Partono oggi i lavori per la realizzazione di una parte della nuova tranvia verso la Valle Brembana. L’area è quella di Valtesse, al confine con Ponteranica. La posa dei binari, partita in estate, sta toccando buona parte della città. Il percorso, che si svilupperà sia in ambito urbano sia in direzione di Villa d’Almè, mostra già ampi tratti completati. L’itinerario prevede un passaggio a raso in via Raboni, subito dopo il nuovo cavalcavia sulla circonvallazione appena inaugurato. Subito dopo, per affrontare il traffico di via Maresana, il tram scenderà in una sede sotterranea, già nel comune di Ponteranica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Partono i lavori per la tranvia in via Raboni