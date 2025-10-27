Partita la raccolta fondi dei macellai Confcommercio per il ' The Butcher' di Asciano

Pisatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quando un collega viene colpito da un evento di queste proporzioni è impossibile rimanere indifferenti: il nostro consiglio direttivo si è immediatamente mobilitato per aiutare Lorenzo Cini, con la promessa che lo aiuteremo a far ripartire The Butcher e a farla tornare più forte di prima". Il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Fondi: raccolta netta agosto sfiora 6 mld, da inizio anno 27,4 mld (RCO) - Prosegue la crescita dell'industria italiana del risparmio gestito. Lo riporta ilsole24ore.com

Morto in scooter, è partita la raccolta fondi per “Ciano” - Una valanga di messaggi di vicinanza e una raccolta fondi per i funerali di Luciano Finotti, detto “Ciano”, l’uomo di 59 anni morto dopo l’incidente in scooter in via Folperti, tra la notte di ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Raccolta Fondi Macellai