Partita la raccolta fondi dei macellai Confcommercio per il ' The Butcher' di Asciano
"Quando un collega viene colpito da un evento di queste proporzioni è impossibile rimanere indifferenti: il nostro consiglio direttivo si è immediatamente mobilitato per aiutare Lorenzo Cini, con la promessa che lo aiuteremo a far ripartire The Butcher e a farla tornare più forte di prima". Il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
#GMG “NO ALL'INCENERITORE IN VAL BORMIDA”: PARTITA LA RACCOLTA FIRME SU CHANGE.ORG “Non vogliamo camion di rifiuti da Genova, né ceneri tossiche nelle nostre discariche. La Val Bormida ha già pagato un prezzo altissimo all’inquinament - facebook.com Vai su Facebook
Fondi: raccolta netta agosto sfiora 6 mld, da inizio anno 27,4 mld (RCO) - Prosegue la crescita dell'industria italiana del risparmio gestito. Lo riporta ilsole24ore.com
Morto in scooter, è partita la raccolta fondi per “Ciano” - Una valanga di messaggi di vicinanza e una raccolta fondi per i funerali di Luciano Finotti, detto “Ciano”, l’uomo di 59 anni morto dopo l’incidente in scooter in via Folperti, tra la notte di ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it