Partita da Ravenna l' ultima tappa del Giro d’Italia d' epoca | Bicicletta simbolo di identità e futuro
Ravenna ha accolto la quinta edizione della ciclostorica “La Divina”, l’ultima tappa del Giro d’Italia d’epoca, che quest’anno ha preso il via dalla zona dantesca. La manifestazione ha riunito centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia accomunati dalla passione per la bicicletta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
