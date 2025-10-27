Parti di ricambio per una casa sostenibile
Perché riparare è meglio che sostituire. Lo sai bene: la tua macchina del caffè preferita inizia a fare i capricci o la lavatrice emette un rumore strano. La tua prima idea potrebbe essere quella di comprare un nuovo elettrodomestico, ma hai mai pensato di ripararlo? Riparare gli elettrodomestici non è solo conveniente per il tuo portafoglio, ma anche per l’ambiente. Sostituendo le parti invece di buttare via l’intero apparecchio, contribuisci a uno stile di vita più sostenibile. Sostenibilità e ambiente. Ogni volta che scegli di riparare un elettrodomestico invece di sostituirlo, riduci la quantità di rifiuti elettronici che finiscono nelle discariche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Svezia Försvarets materielverk (FMV), l’Amministrazione degli appalti delle Forze Armate, ha stipulato con Saab un’estensione del contratto di supporto e manutenzione per i Gripen C/D ed E. Il contratto comprende il supporto tecnico del sistema, parti di ric - facebook.com Vai su Facebook
Apple ora vende parti di ricambio anche per MacBook M1 - Nella giornata di ieri, Apple ha annunciato la disponibilità di parti di ricambio per MacBook M1, adesso acquistabili nel suo negozio online Self Service Repair. Secondo tomshw.it
Microsoft Surface: parti di ricambio sullo store - Microsoft ha annunciato la disponibilità delle parti di ricambio dei Surface, quindi gli utenti possono riparare il proprio dispositivo fuori garanzia. Da punto-informatico.it