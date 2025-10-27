parti di ricambio per una casa sostenibile

Perché riparare è meglio che sostituire. Lo sai bene: la tua macchina del caffè preferita inizia a fare i capricci o la lavatrice emette un rumore strano. La tua prima idea potrebbe essere quella di comprare un nuovo elettrodomestico, ma hai mai pensato di ripararlo? Riparare gli elettrodomestici non è solo conveniente per il tuo portafoglio, ma anche per l’ambiente. Sostituendo le parti invece di buttare via l’intero apparecchio, contribuisci a uno stile di vita più sostenibile. Sostenibilità e ambiente. Ogni volta che scegli di riparare un elettrodomestico invece di sostituirlo, riduci la quantità di rifiuti elettronici che finiscono nelle discariche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

