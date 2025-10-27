Partenariato per la promozione turistica tra il Comune di Vasto e l' università di Deventer Paesi Bassi
Il Comune di Vasto ha siglato un partenariato con la Saxion university of Applied sciences – hospitality business school di Deventer (Paesi Bassi) con l’obiettivo di sviluppare strategie innovative per la promozione turistica del territorio. Il progetto si intitola “Vasto, chi sei?” e prende vita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Promozione Extra Value di Autovalle! Scarica subito il tuo coupon fino al 31/12 e assicurati 50 € di sconto su interventi di officina o acquisto e montaggio di accessori originali Volkswagen. Il bello? Puoi usarlo quando vuoi fino al 31/03/2026, ideale anche - facebook.com Vai su Facebook
Promozione turistica online, incontro in Comune - Altro appuntamento a palazzo Lazzarini dove oggi, alle 21, sarà illustrato il progetto "Servizi digitali integrati", nato con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale innovativo e sostenibile, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Santuario Pelagos: il Comune rinnova l’adesione alla Carta di partenariato - Il Comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, rinnova l'adesione alla carta di partenariato del Santuario Pelagos ... Secondo grossetonotizie.com
Scilla, Comune e Pro Loco siglano Protocollo d’Intesa triennale per la promozione del territorio - La Pro Loco di Scilla annuncia con orgoglio l’approvazione ufficiale del Protocollo d’Intesa con il Comune di Scilla, sancita con la ... Secondo strettoweb.com