parte lucca comics scioperano i lavoratori del teatro del giglio

Lucca, 27 ottobre 2025 – In occasione dell’apertura di Lucca Comics & Games, alle 11 di mercoledì 29 ottobre, si fermano i lavoratori del Teatro del Giglio di Lucca. L'assemblea ha dato mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare uno sciopero proprio per lo stesso giorno che prevede la cerimonia di inaugurazione proprio al Teatro del Giglio. «La responsabilità di tale decisione, per le ricadute negative che, sia a livello locale che nazionale, inevitabilmente si verificheranno e di cui i lavoratori sono perfettamente consapevoli - si legge in una nota diffusa da Cgil e Usb - è da ricercare nell'atteggiamento inconcludente dell'azienda e dell'amministrazione comunale che da mesi negano un reale confronto sui temi sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

