Parole dell' ex arbitro Bergonzi su Di Lorenzo il Napoli | Inaccettabile mettere in dubbio la sportività del capitano
Il Napoli condanna le dichiarazioni dell'ex arbitro Mauro Bergonzi, che analizzando al programma Rai “La Domenica Sportiva” l'episodio da moviola che ha visto protagonista Giovanni Di Lorenzo nel match contro l'Inter, aveva accusato il difensore della Nazionale di comportamento antisportivo. “La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Bufera sulle parole dell'ex arbitro alla Domenica Sportiva: "Per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l'antisportività del giocatore del Napoli" - facebook.com Vai su Facebook
Marotta parla finalmente. Era ora. Dopo non so quanti anni. L’Inter nel secondo tempo è stata azzannata da una squadra che nel primo tempo ha fatto ZERO. Si è ritrovata in vantaggio per un regalo clamoroso. Un guardalinee che va oltre Var e arbitro, una ro - X Vai su X
Il procuratore di Di Lorenzo indignato dall’ex arbitro Bergonzi e dalla Rai: “Valutiamo azioni legali” - Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ci va giù durissimo nei confronti dell'ex arbitro Mauro Bergonzi per le parole dette alla 'Domenica ... Segnala fanpage.it
Il Napoli attacca l’ex arbitro Bergonzi: “Parole inaccettabili” - 1 contro l'Inter e che ha sbloccato la gara continua a fare discutere. Secondo msn.com
Alvino risponde Bergonzi: "Di Lorenzo andava ammonito? Offesa grave ad uno straordinario professionista!" - Queste le parole dell'ex arbitro Mauro Bergonzi ai microfoni della Rai, che hanno suscitato la reazione, via social di Carlo ... Secondo tuttonapoli.net