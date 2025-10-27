Parole al veleno | commenti e pregiudizio
Basta una notizia – qualunque notizia – e subito parte la raffica di commenti. Non importa se si parli di ZLS o di isole ecologiche, se l’articolo spieghi nel dettaglio obiettivi e benefici: il giudizio è immediato, sprezzante, definitivo. “Inutili le isole ecologiche se ci sono i mastelli”; “Ci mancherebbe che la ZLS non fosse utile anche alle piccole imprese!”. Eppure l’intento egli articoli era approfondire: la ZLS come opportunità anche per le piccole e medie imprese, le isole ecologiche come strumenti per migliorare la gestione dei rifiuti. Ma non importa. Perché leggere davvero richiede tempo, e l’indignazione post-titolo è molto più rapida del ragionamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dan #Ticktum, pilota britannico attualmente in forza al team di #FormulaE Cupra Kiro, ha sputato parole al veleno contro il suo passato in Formula 3 e nel #Circus iridato della F1: le sue parole #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Trump attaccano l'inclusione e rischiano di favorire il pregiudizio - Uno dei rischi di queste dichiarazioni è che la pericolosissima equazione lavoratori con disabilità=lavoratori non qualificati diventi vento che soffia sulle vele di uno stigma infondato già ... Secondo disabili.com