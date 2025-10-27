Parodi Anm ammette | Trent’anni per la giustizia a Berlusconi non è da Paese civile

Parodi (Anm) risponde a Marina Berlusconi: “Vicenda Berlusconi non da Paese civile”. Forza Italia e Crosetto attaccano, cresce la tensione sulla riforma della giustizia A ventiquattr’ore dalla lettera con cui Marina Berlusconi ha denunciato “calunnie e false accuse” che per trent’anni avrebbero “avvelenato” la vita del padre, arriva una presa di posizione significativa da parte . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Parodi (Anm) ammette: “Trent’anni per la giustizia a Berlusconi non è da Paese civile”

Altre letture consigliate

