Parla il Garante Ghiglia | Nella sede FdI e ho incontrato Bocchino Sono amico delle sorelle Meloni | Ranucci all' attacco in tv 

Tutto si è svolto in maniera trasparente. Anche il presidente Soro era capogruppo del Pd ma ha svolto il ruolo con grande intelligenza, capacità e imparzialità». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

parla garante ghiglia sedeParla Ghiglia, Garante sulla Privacy: «Io corretto. Sono di FdI e in via della Scrofa ho incontrato Bocchino. Sono amico delle sorelle Meloni, non vedo Sangiuliano da dieci anni» - Anche il presidente Soro era capogruppo del Pd ma ha svolto il ruolo con grande intelligenza, capacità e imparzialità». Segnala msn.com

parla garante ghiglia sedeReport, il garante della Privacy Ghiglia da FdI prima della multa. L’Autorità: “Siamo indipendenti” - Il giorno prima, mercoledì 22 ottobre, Agostino Ghiglia, membro dell’Authority, era nella sede romana di ... Come scrive repubblica.it

Il membro del garante della Privacy fa sapere che era nella sede di FdI per parlare di libri con Bocchino. «Giorgia Meloni? Non la vedo da 5 anni. Arianna? L'ho salutata» - La difesa di Ghiglia dopo il video di Report: ero nella sede di FdI per parlare di libri con Bocchino. Riporta msn.com

