Parcheggio vicino alla Reggia di Caserta sarà gestito dal Comune

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà gestito direttamente dal Comune di Caserta, attraverso un sistema automatizzato e videosorvegliato, il parcheggio dell'ex Caserma Pollio. La struttura, che si trova nei pressi della Reggia di Caserta, è chiusa da diversi anni a causa di un contenzioso tra l'ente attualmente commissariato (dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, nell'aprile scorso, dell'amministrazione guidata dal sindaco Carlo Marino) e la società che si era aggiudicata la gara indetta nel 2022 dal Comune per la riqualificazione e la gestione dell'ex Caserma, ovvero l'Adeka Parking Srl Unipersonale, in associazione con Co.

