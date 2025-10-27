Parcheggi dove capita e scooter troppo rumorosi | multe in piazzetta Alleanza
LECCE – Nel fine settimana il personale di diversi settori della polizia di stato ha svolto controlli su più fronti, dalla prevenzione dei reati fino alla verifica dei documenti dei conducenti di auto e motoveicoli, con una particolare attenzione ai meccanismi utilizzati per aumentare la potenza.
