Paralimpiadi restituito il bronzo di Parigi 2024 a Giacomo Perini | era stato squalificato per colpa del cellulare
Giacomo Perini, atleta paralimpico, è medaglia di bronzo nel canottaggio alle paralimpiadi di Parigi 2024 a distanza di oltre un anno. Al canottiere era stata strappata la medaglia dal collo a causa di un errore banale, una distrazione: aveva dimenticato il cellulare nella borsa a bordo imbarcazione. Una situazione incredibile, ma vera: il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha accolto infatti il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dallo stesso Perini, annullando la decisione della Federazione Internazionale Canottaggio (World Rowing) e riassegnandogli ufficialmente il terzo posto e quindi la medaglia di bronzo all’atleta, che era stato escluso dalla classifica della finale PR1 M1x dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 per aver appunto tenuto erroneamente un telefono cellulare a bordo imbarcazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
