Parabiago, 27 ottobre 2025 – Uomo travolto e ucciso insieme al suo cane vicino al passaggio a livello: convogli bloccati sulla Milano–Varese Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, a Parabiago, lungo la linea ferroviaria Milano–Varese, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno mentre passeggiava con il suo cane. L’incidente è avvenuto a circa duecento metri dalla stazione, nei pressi di un passaggio a livello. Per entrambi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia ferroviaria e soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago: travolto e ucciso dal treno mentre passeggia con il cane