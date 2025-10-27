Papa Leone XIV si schiera con i movimenti popolari | Terra casa e lavoro sono diritti sacri

Dall'incontro mondiale dei movimenti popolari a Spin Time fino all'udienza speciale con Papa Leone XIV. La scorsa è stata una settimana importante per le organizzazioni che si occupano di diritti, libertà, casa, lavoro e terra. E si è conclusa con un “endorsement” da parte del Pontefice: "Siete. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Da papa Sisto IV a Leone XIV. Pontefici che nel Rosario hanno affidato la vita della Chiesa. Una carrellata a chiusura del mese del Rosario - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV toglie allo Ior l'esclusiva sugli investimenti: "Mutua collaborazione tra istituzioni" - X Vai su X

Terra, casa e lavoro: Leone contro l’iniquità - Quando un Papa, scandendo le parole, dice che la terra, la casa e il lavoro sono «diritti sacri» schiera la Chiesa al cuore delle crisi del mondo. Si legge su ecodibergamo.it

Papa Leone XIV: “i Santi non sono paladini ma testimoni dell’amore di Dio”/ “Pace è un dono che va accolto” - Cosa ha detto Papa Leone XIV nell'omelia e nell'Angelus per la Santa Messa di canonizzazione: i nuovi Santi e il dono della pace a tutti ... Secondo ilsussidiario.net

Papa Leone XIV: Il dialogo della verità e della carità - Un incontro di dialogo e pace quello che papa Leone XIV ha avuto stamane nel Palazzo Apostolico con Sua Santità Mar Awa III, Catholic ... Riporta acistampa.com