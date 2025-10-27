Papa Leone in Turchia il viaggio del dialogo | dal concilio di Nicea alla Moschea Blu

Sarà il primo viaggio internazionale di Papa Leone, ma anche il più emblematico. Dal 27 novembre al 2 dicembre, il Pontefice attraverserà Turchia e Libano portando con sé il messaggio di una Chiesa che vuole tornare a parlare al mondo, non solo ai suoi fedeli. È un itinerario denso di simboli: la Moschea Blu di Istanbul, il luogo del Concilio di Nicea, la Cattedrale di San Giorgio con il patriarca Bartolomeo, e infine la preghiera silenziosa a Beirut. Ogni tappa racconta la visione di un papato che ha scelto la fraternità come strada e la diplomazia spirituale come linguaggio. Il cuore del viaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone in Turchia, il viaggio del dialogo: dal concilio di Nicea alla Moschea Blu

