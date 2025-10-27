Paolo Piccolo funerale vietato e dolore criminalizzato il padre | Me lo hanno ammazzato tre volte

Oggi, Vincenzo Piccolo, padre di Paolo, ha ricevuto un provvedimento dal Tribunale che impone il divieto di celebrare i funerali del figlio, morto dopo quasi un anno di coma. Paolo, giovane di 26 anni originario del quartiere Barra di Napoli, è spirato il 18 ottobre 2025 all'ospedale Moscati di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, pestato in carcere e morto dopo un anno in coma: domani i funerali di Paolo Piccolo - Si è conclusa l’autopsia sulla salma di Paolo Piccolo, eseguita dall’anatomopatologo Antonio Perna, dal medico legale Elena Piciocchi e dall’anestesista e rianimatore Brunello ... Lo riporta corriereirpinia.it