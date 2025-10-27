Paolo Fox l’oroscopo della settimana | soli un segno vola gli altri invece…
Le previsioni di Paolo Fox per la settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, rivelate durante la trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2, delineano un quadro astrologico in chiaroscuro. I pianeti muovono energie contrastanti, con alcuni segni che dovranno affrontare tensioni e altri pronti a vivere giornate di slancio e successo. È un periodo di riflessione e scelte mirate, dove prudenza e intuito faranno la differenza. Leggi anche: “È proprio lui, è Matteo”. Tragedia sull’asfalto, il giovanissimo tenente ucciso nello schianto, famiglia distrutta Segni in difficoltà: Vergine e Capricorno in coda alla classifica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
