panno manager lancia un appello patto tra istituzioni e imprenditori per salvare un prodotto unico

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Leggere a mezzo stampa che l’azienda principe, produttrice del famoso tessuto Casentino originario della valle che porta lo stesso nome e prodotto tipico toscano è costretta a licenziare il personale e mettere in liquidazione la società è una notizia estremamente triste. La “lana del Casentino” è un tessuto robusto e resistente, e per chi non la conoscesse, la sua peculiarità è la superficie con il caratteristico “ricciolo” ottenuto attraverso la follatura e la rattinatura (spazzolatura), che lo rende molto caldo, traspirante e resistente a pioggia e vento. Un tessuto invernale i cui colori hanno fatto la storia, grazie a film, ma anche alla pubblicità che gli stessi hanno avuto per la loro tipicità, vestendo nomi celebri ed amanti dei tessuti con una storia vera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

