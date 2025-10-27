Panico in stazione | va in escandescenza e aggredisce guardia giurata
Panico a due passi dalla stazione ferroviaria dove un uomo è andato in escandescenza, aggredendo una guardia giurata. A bloccare l'esagitato, un 28enne dell'Ecuador, sono stati i carabinieri della stazione Roma Parioli.I fatti sono avvenuti sul piazzale della Stazione dell'Acqua Acetosa.
