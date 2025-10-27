Panchina Juventus Sky il punto sul sostituto di Tudor | dai primi contatti con Spalletti a Palladino passando per il vero piano B Le ultimissime

Panchina Juventus (Sky), il punto sul sostituto di Tudor: gli aggiornamenti sulle mosse del club per l’allenatore. L’esonero di Igor Tudor è ufficiale, e la Juventus si è mossa con decisione per trovare il successore. Dopo la sconfitta fatale contro la Lazio, la terza consecutiva, la società ha affidato la guida della Prima Squadra a Massimo Brambilla per la gara contro l’Udinese, ma si tratta di una soluzione ad interim. La caccia al nuovo tecnico è già partita, e a svelare i piani della dirigenza è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: i bianconeri hanno avviato i primi, concreti contatti con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Panchina Juventus (Sky), il punto sul sostituto di Tudor: dai primi contatti con Spalletti a Palladino passando per il vero piano B. Le ultimissime

