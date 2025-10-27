Pamela Genini pace sulla cagnolina | consegnata alla famiglia dopo la denuncia
Un risvolto surreale, quasi grottesco, si aggiunge alla tragedia di Pamela Genini, la 29enne originaria della Valle Imagna uccisa a Milano dal compagno violento Gianluca Soncin. La madre della ragazza ha querelato Francesco Dolci, amico della figlia, accusandolo di furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca, a cui Pamela era molto legata. Il programma di Canale 5 “Dentro la notizia” lunedì 27 ottobre ha mostrato la querela in diretta tv. Secondo la denuncia, la notte dell’omicidio Dolci avrebbe portato via il cane senza autorizzazione, poco dopo l’arrivo della polizia, e nei giorni successivi l’avrebbe mostrata in diverse interviste televisive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
