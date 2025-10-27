Pamela Genini la madre denuncia l’amico per il furto del cane

“Una Genini, la madre di Pamela, la modella uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell’amico della figlia Francesco Dolci per furto e appropriazione indebita della cagnolina della figlia, di nome Bianca”. Lo rende noto ‘Dentro la notizia’ che mostrerà oggi nel corso della puntata odierna la querela. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, su Canale 5, riporta che la cagnolina sarebbe stata portata via da Francesco Dolci la notte dell’omicidio, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, senza alcuna autorizzazione da parte dei familiari della vittima. Pamela Genini (Foto da social) “Nei giorni successivi, secondo la querela, la madre di Pamela ne avrebbe più volte chiesto la restituzione, ricevendo da Francesco Dolci secchi rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini, la madre denuncia l’amico per il furto del cane

