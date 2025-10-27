Pamela Genini la cagnolina Bianca torna alla famiglia | la consegna in diretta tv – Il video

La piccola Bianca, la cagnolina di Pamela Genini, è tornata a casa. Dopo giorni di polemiche e denunce, l’ ex fidanzato Francesco Dolci ha riconsegnato l’animale alla famiglia della giovane uccisa due settimane fa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. La restituzione è avvenuta in diretta televisiva, nel corso della trasmissione Ore 14 su Rai 2. A prendere in consegna il cane è stata Laura, una volontaria dell’associazione Dimensione Animale di Bergamo, che ha verificato lo stato di salute del chihuahua e constatato l’assenza del microchip. Bianca è apparsa tranquilla e in buone condizioni. 🔗 Leggi su Open.online

