Pamela Genini e la lite per la sua cagnolina Bianca la madre querela il vecchio fidanzato

Milano, 27 ottobre 2025 – Probabilmente per entrambi quel batuffolo bianco a quattro zampe rappresenta qualcosa di più del ricordo di una figlia o di una ex fidanzata uccisa con ferocia dal suo ultimo compagno. Tanto da arrivare alle carte bollate per poter avere la custodia della cagnolina. BERGAMOOMICIDIO DI PAMELA GENINI==FISSATO PER VENERDI' A STROZZA IL FUNERALE DI PAMELAFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL La querela di Una. Ha sporto querela nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, Francesco Dolci, per furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca, Una Genini, la madre di Pamela, la ragazza uccisa a coltellate a Milano dal suo ex compagno Gianluca Soncin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pamela Genini e la lite per la sua cagnolina Bianca, la madre querela il vecchio fidanzato

