Palmeri | Rigore Napoli? E’ stato concesso per colpa di una persona in particolare
Inter News 24 Palmeri esprime la sua opinione sul rigore concesso al Napoli sabato sera contro l’Inter, nella gara terminata con il risultato di 3-1. La partita tra Napoli e Inter continua a far parlare di sé, non solo per il risultato sul campo ma anche per le polemiche sorte riguardo alla gestione arbitrale. Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha pubblicato un post su X in cui ha pesantemente criticato sia il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che l’arbitro Daniele Mariani. Il tema centrale della sua critica riguarda il rigore concesso al Napoli nel corso della partita, un episodio che, secondo Palmeri, ha messo in luce gravi responsabilità da parte degli arbitri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Tancredi Palmeri: "L'Inter collassa, il Napoli ritrova mordente. Ma quello non è rigore" Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha commentato su X la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Inter, analizzando il match e l'episodio del rigore che ha sbloccato la
Voti $LazioJuventusJuventus Perin 6; Kalulu 6 Gatti 6.5 Kelly 6; Conceiçao 6.5 Koopmeiners 4 Locatelli 4.5 McKennie 5 Cambiaso 5; David 3 Vlahovic 5 Subs Yildiz 6 K. Thuram 6 Kostic 5.5 Openda sv Joao Mario sv Arb. Colombo 5: manca un rigore su Conc
Inter, Tancredi Palmeri: 'Collassati a Napoli con ripiegamenti da dilettanti' - Il giornalista Campi ha invece commentato gli episodi arbitrali: 'Sul rigore si può discutere, sul mancato doppio giallo a Gilmour no'
Estupinan espulso per il fallo da rigore su Di Lorenzo in Milan-Napoli, cosa è successo - De Bruyne nel secondo tempo riapre la gara di San Siro contro il Milan, permettendo al Napoli di accorciare le distanze dopo essere andato sotto due volte nel primo tempo con i gol di Saelemaekers e ...