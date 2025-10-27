Palmeri | Rigore Napoli? E’ stato concesso per colpa di una persona in particolare

Inter News 24 Palmeri esprime la sua opinione sul rigore concesso al Napoli sabato sera contro l’Inter, nella gara terminata con il risultato di 3-1. La partita tra Napoli e Inter continua a far parlare di sé, non solo per il risultato sul campo ma anche per le polemiche sorte riguardo alla gestione arbitrale. Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha pubblicato un post su X in cui ha pesantemente criticato sia il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che l’arbitro Daniele Mariani. Il tema centrale della sua critica riguarda il rigore concesso al Napoli nel corso della partita, un episodio che, secondo Palmeri, ha messo in luce gravi responsabilità da parte degli arbitri. 🔗 Leggi su Internews24.com

