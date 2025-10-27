Palloni aerostatici al confine la Lituania chiude la frontiera | Strumento di guerra ibrida Ma vengono usati per contrabbandare sigarette
L’ultima volta è accaduto ieri. I voli all’aeroporto di Vilnius sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo dopo l’avvistamento di palloni aerostatici utilizzati per contrabbandare sigarette dalla vicina Bielorussia. Oggi la Lituania ha chiuso fino a mercoledì i valichi lungo i 680 km di frontiera con il territorio di Minsk fatta “eccezione per i diplomatici e i cittadini della Ue che lasciano il paese”. Al termine della riunione del Consiglio di sicurezza di questa mattina la premier Inga Ruginiene ha annunciato che i palloni verranno abbattuti: “In questo modo mandiamo un segnale alla Bielorussia e diciamo che qui non sarà tollerato alcun attacco ibrido, prenderemo tutte le misure più severe per fermare tali attacchi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Decine di droni ucraini stanotte contro Mosca, dopo i raid russi che ieri hanno causato almeno 3 morti e 30 feriti a Kiev. E dopo l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude a tempo indeterminato la frontiera con la - facebook.com Vai su Facebook
La Lituania chiude i valichi di frontiera con la Bielorussia. Dopo che "diversi oggetti, probabilmente piccoli palloni aerostatici ad elio" erano entrati nello spazio aereo lituano, il governo ha deciso di chiudere i confini con il paese di Lukashenka - X Vai su X
Palloni aerostatici al confine, la Lituania chiude la frontiera: “Strumento di guerra ibrida”. Ma vengono usati per contrabbandare sigarette - La premier lituana Ruginiene: "Abbatteremo i palloni, non tolleriamo attacchi ibridi". Come scrive ilfattoquotidiano.it
La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia, a causa degli sconfinamenti di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette - La Lituania ha anche accusato il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, che governa in modo autoritario ed è un ... Scrive ilpost.it
Lituania chiude confine con Bielorussia: possibile ricorso all’Articolo 4 della NATO - Dopo la violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude il confine con la Bielorussia. Scrive newsmondo.it