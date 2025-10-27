Palloni aerostatici al confine la Lituania chiude la frontiera | Strumento di guerra ibrida Ma vengono usati per contrabbandare sigarette

L’ultima volta è accaduto ieri. I voli all’aeroporto di Vilnius sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo dopo l’avvistamento di palloni aerostatici utilizzati per contrabbandare sigarette dalla vicina Bielorussia. Oggi la Lituania ha chiuso fino a mercoledì i valichi lungo i 680 km di frontiera con il territorio di Minsk fatta “eccezione per i diplomatici e i cittadini della Ue che lasciano il paese”. Al termine della riunione del Consiglio di sicurezza di questa mattina la premier Inga Ruginiene ha annunciato che i palloni verranno abbattuti: “In questo modo mandiamo un segnale alla Bielorussia e diciamo che qui non sarà tollerato alcun attacco ibrido, prenderemo tutte le misure più severe per fermare tali attacchi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

