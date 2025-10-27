MIGLIORI ITALIANI QUINTA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO. Mario Del Basso: AN Brescia che continua a vincere, attaccante classe 1998 che continua a timbrare il cartellino con continuità. Sono quattro le reti messe a segno in casa dell’RN Florentia, successo netto per 21-7. Pietro Figlioli: nonostante i 41 anni sfoggiare un giocatore simile nella Serie A1 è un lusso. Il bomber italo-australiano dà spettacolo con la calottina dell’RN Savona, cinque le reti messe a segno a Roma. Pietro Faraglia: colpo del mercato triestino, attaccante fratello di Francesco. Si esalta il classe 2003 nel match giocato contro il Telimar: sono cinque le reti messe a segno, decisive per il successo triestino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della quinta giornata di A1. Figlioli che lusso per il campionato