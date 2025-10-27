Pallanuoto femminile le miglior italiane della quarta giornata di A1 femminile Cergol faro di Trieste Morrone in evidenza con il Cosenza

Il programma della quarta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile è fortemente condizionato dall’impegno delle tre formazioni italiane nella prima giornata dello Stage Group di Champions League. I posticipi in programma mercoledì completeranno il turno. Nei due incontri giocati agevole vittoria interna per la Pallanuoto Trieste contro la Locatelli e importante blitz esterno del Cosenza a Padova LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026 . Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste): la formazione allenata da Paolo Zizza si muove come un’orchestra, iscrive nel tabellino dei marcatori undici giocatrici di movimento e si prepara nel migliore dei modi al big match con il Rapallo Pallanuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, le miglior italiane della quarta giornata di A1 femminile. Cergol faro di Trieste, Morrone in evidenza con il Cosenza

Scopri altri approfondimenti

PALLANUOTO FEMMINILE A2 | Le ragazze di mister Longo conquistano tre punti pesanti grazie a un primo tempo autoritario e alla capacità di gestire il vantaggio nonostante il ritorno delle locali - facebook.com Vai su Facebook

Pallanuoto femminile, il Rapallo vince a Cosenza 16-9 - X Vai su X

Pallanuoto femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Cocchiere trascina la SIS, l’esperienza di Marletta al servizio dell’Orizzonte - 2026 di pallanuoto femminile è ancora incompleta, in attesa del posticipo di mercoledì 22 tra ... Scrive oasport.it

Volley femminile, le migliori italiane della 5a giornata di A1. L’effetto Bosetti fa volare Scandicci, l’Italia scopre Eckl - LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 5ª GIORNATA DI SERIE A1 BEATRICE GARDINI: Nei due punti conquistati a Cuneo che cancellano la brutta prova di Macerata c’è lo ... Segnala oasport.it

Pallanuoto: continuano a vincere sia la Pro Recco sia il Rapallo femminile - Prosegue la marcia, nei massimi campionati di pallanuoto, di Pro Recco e Rapallo femminile. Segnala radioaldebaran.it