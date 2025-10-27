Pallamano i convocati dell’Italia per il raduno di Berlino | in programma anche il test con la Francia
L’Italia della pallamano punta con decisione verso gli Europei 2026. Da oggi infatti a Berlino, la rappresentativa azzurra si ritroverà per una finestra di preparazione molto intensa verso la rassegna continentale del prossimo gennaio, che si concluderà il 1° novembre con un test match contro la Francia a Pau (dalle 18.30) Il dt Bob Hanning ha convocato 17 giocatori, questa volta – a differenza di quanto successo a Chieti qualche settimana fa – potendo contare anche sugli elementi che militano all’estero. Dell’elenco fanno parte, oltre a leader come il capitano Andrea Parisini e il portiere Domenico Ebner, anche il rientrante Nicolò D’Antino e il pivot Endrit Iballi, mentre ad essere ancora assente per infortunio è la straordinaria ala Leo Prantner. 🔗 Leggi su Oasport.it
