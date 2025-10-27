Palladino Juventus | vicino al sogno Spalletti resta in corsa anche l’ex Monza e Fiorentina Gli ultimissimi aggiornamenti per la panchina bianconera

Palladino Juventus: rimane sempre in corsa l’ex Monza e Fiorentina. Novità importanti per la panchina bianconera. Terremoto alla Continassa, si apre il casting per la panchina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo la pesante crisi di risultati (otto partite senza vittorie), ha scosso la Juventus, che ora si interroga sul futuro della propria guida tecnica. Mentre la squadra viene affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, la dirigenza lavora sotto traccia, e secondo il giornalista di Sky Sport, Luca Cilli, la scelta potrebbe ricadere su un nome a sorpresa, pur coltivando un sogno illustre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

