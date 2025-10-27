Palladino Juve è il nome forte per il post Tudor | questo aspetto sta facendo rivalutare il profilo dell’ex Fiorentina La rivelazione

Palladino Juve, è il nome forte per il post Tudor: gli aggiornamenti sul possibile nuovo allenatore dei bianconeri. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo una striscia disastrosa di otto partite senza vittorie, ha aperto ufficialmente il casting per la panchina della Juventus. Mentre la squadra è stata affidata al traghettatore Massimo Brambilla per la sfida contro l’Udinese, la dirigenza guidata da Damien Comolli è al lavoro per individuare il profilo giusto per la ricostruzione. I nomi sul tavolo, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sono principalmente due: da un lato l’esperienza di Luciano Spalletti, dall’altro il progetto “verde” incarnato da Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

