Palladino Juve CorSera | è l’unico che potrebbe accettare un contratto di questo tipo Ma alcuni dirigenti spingono per…

Palladino Juve: la candidatura dell’ex Fiorentina è sempre calda. CorSera: è l’unico che potrebbe accettare un contratto di questo tipo. La società riflette e continuerà a riflettere. Dopo il KO con la Lazio, la posizione di Igor Tudor è al centro di una valutazione profonda. Il club si confronterà nuovamente con il tecnico, il quale nel post-partita aveva spiegato: «ho parlato con la squadra, non con la società». La sua panchina è appesa alle prossime due sfide immediate: mercoledì in casa con l’Udinese e sabato sul campo della Cremonese. L’idea della dirigenza sarebbe quella di riuscire ad arrivare alla sosta per le nazionali, prevista la settimana successiva, per avere più tempo per decidere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

