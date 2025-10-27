Palestre GimFive scatta la class action | Abbonati costretti a pagare due volte

Perugia, 27 ottobre 20 – Non possono più entrare in palestra nonostante il loro abbonamento sia ancora valido e sono costretti a stipularne uno nuovo. Insomma devono pagare due volte per la stessa palestra. L’ Unione Nazionale Consumatori Umbria scende in campo e rende pubblico il caso che sta coinvolgendo numerosi cittadini iscritti alle palestre GimFive che nella regione coinvolgono tre strutture, due a Perugia - A Ellera e in via Settevali - e una Foligno. Tutto nasce, racconta l’Unc regionale, “a seguito della cessione (o del subentro operativo) della gestione di tali strutture alla società GreenTheory Theory Holding: da qui molti abbonati con contratti ancora validi si stanno vedendo negare l’accesso se non sottoscrivono un nuovo abbonamento di circa 199 euro per almeno 8 mesi, nonostante i mesi residui sulla loro tessera GimFive non siano ancora scaduti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

